Турчинов назвал колоссальную проблему Украины

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия держит в центре внимания Украину и попытается ее уничтожить как независимое государство, что является колоссальной проблемой.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала".

По словам чиновника, это связано с тем, что наша страна "находится в геополитическом таком эпицентре, который Кремль называет "зоной своих стратегических интересов".

"…именно имперский реваншизм, который сегодня доминирует во всех формах и внешней, и внутренней политики России, он определенно в центре своего внимания держит нашу страну и попытается уничтожить", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в течение последнего столетия в Российской Федерации произошло много перемен, однако государство неизменно хочет уничтожить украинцев как отдельный народ.