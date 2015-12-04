Коломойский рассказал о договоренностях с Порошенко

Между экс-председателем Днепропетровской облгосадминистрации, бизнесменом Игорем Коломойским и Президентом Петром Порошенко существует документ о гарантиях, который стороны заключили ранее.

Об этом Коломойский рассказал в интервью изданию LB.ua.

По его словам, в документе речь идет о бывшем главе "Укртранснафты" Александре Лазорко, которого разыскивают по обвинению в злоупотреблениях и хищениях. "С ним (соглашением — Ред.), например, будут ознакомлены адвокаты Лазорко для предоставления ему политического убежища", — отметил Коломойский, добавив, что в документе также упомянуты Геннадий Корбан, Игорь Палица, Борис Филатов, Святослав Олейник. "Люди стояли на передовой, спасали страну. А завтра их будут преследовать по надуманным обвинениям, за то, чего они не совершали?", — отметил Коломойский.

Кроме того, бизнесмен признался, что "нарушает" договоренности с Порошенко. "Я "нарушаю" их каждый день, потому что ТСН не то показывает", — заявил Коломойский. Он также добавил, что корнем его проблем является телеканал "1+1". "К тому же тех проблем, которые я не могу решить, даже если захочу", — подчеркнул бизнесмен, добавив, что власть не сможет отобрать у него телеканал.

"Без моего желания – никак. Разве посадить за решетку и заставить меня подписать документы. Но я предупредил адвокатов: если подобное случится, пусть знают, что подписал не я, а меня заставили", — отметил Игорь Коломойский.

фото: 112.ua