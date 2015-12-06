Наши воины "откатили" боевиков под Майорском, уничтожив 20 боевиков и две единицы техники

В штабе АТО сообщили подробности боя, в котором 100 боевиков атаковали наши позиции в районе населенного пункта Майорск.

Как сообщили в пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, 4 декабря в 9 утра враг численностью до 100 боевиков атаковал позиции сил АТО в районе населенного пункта Майорск. Тогда подразделения ВСУ дали отпор противнику из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, не запрещенных Минскими договоренностями.

В результате боя украинские военные уничтожили две единицы техники, минометную обслугу и до 20 пророссийских боевиков, еще около 30 были ранены.

"Понеся потери, враг откатился. Однако вслед сепаратисты открыли прицельный огонь по нашим опорным пунктам из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — говорится в сообщении штаба.

Также отмечается, что в районе населенного пункта Зайцево боевики, расположив БМП за зданием школы и собрав в здании мирных жителей, вели прицельный огонь по позициям украинских военных.

"Чтобы избежать гибели мирного населения, подразделения украинской армии ответный огонь не открывали. В течение дня противник продолжал атаковать наши позиции, но впоследствии, получив отпор и понеся потери, отступил", — подчеркнули в пресс-центре АТО.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что в районе Горловки боевики понесли большие потери: около 30 "двухсотых".