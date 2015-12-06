Порошенко заявил о продлении санкций против России

Санкции против России будут продолжены, если не случится чего-то экстраординарного.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНИАН.

"Если не случится чего-то экстраординарного, если Россия вдруг не примет решение о выводе своих оккупационных войск, о передаче под украинский контроль неконтролируемого участка границы, освободит всех заложников, не обеспечит полную имплементацию остальных пунктов Минских соглашений, включая гуманитарную, социально-экономическую составляющую, то будет принято решение о продлении санкций", — заявил глава государства.

Якщо РФ не забезпечить повну імплементацію Мінських угод, рішення про продовження санкцій буде прийнято — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2015

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко предупредил Россию: если Минский процесс провалится — придется заплатить.