Ситуация на фронте резко обострилась: под Донецком боевики применили бронетехнику, карта зоны АТО

Обстановка на востоке Украины 6 декабря резко обострилась: было зафиксировано 15 обстрелов украинских позиций из вражеских минометов, что составляет около трети всех эпизодов нарушения режима тишины со стороны бандформирований. Также боевики применяли бронетехнику.

Об этом заявил на брифинге представитель штаба Антитеррористической операции полковник Андрей Лысенко.

Так, по сообщению штаба, на Луганском направлении, вчера боевые действия велись вечером в районе Славяносербска. Противник открывал огонь из 82-мм минометов по нашим позициям вблизи сел. Желтое и с. Сокольники. Также враг совершил обстрел передовых украинских позиций в окрестностях Золотого и Попасной.

На Донецком направлении вблизи пос. Луганское неподалеку Светлодарска были зафиксированы 2 провокации боевиков. Активные действия боевиков велись вблизи Горловки. На северных окраинах - в Зайцево и Майорске противник в основном применял стрелковое оружие. В то же время в Новгородском и южнее, в Верхнеторецком вчера зафиксировано прицельные минометные обстрелы позиций сил АТО.

При этом около часа оккупанты били из 120-мм миномета. В этом районе фронт проходит не через городскую жилую застройку, а по пересеченной местности, так боевики пытаются спровоцировать активные боевые действия и тренируют свои ДРГ.

Боевые действия высокой интенсивности (как в светлое, так и в темное время суток) продолжаются на западных окраинах Донецка. Наибольшее количество вражеских провокаций зафиксировано в Песках.

В Красногоровке противник дважды применил бронетехнику— БМП-1. Также там зафиксировано минометные обстрелы.

В Марьинке почти полтора часа шла перестрелка между оккупантами и силами АТО по применению стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В Авдеевке и Опытному вчера также зафиксированы продолжительные обстрелы врага. Как и раньше, боевики держат на передовой значительные силы и ведут огонь из жилых кварталов Донецка, Спартака, Старомихайловка.

На Мариупольском направлении вчера боевые действия не велись, говорится в сообщении.

Напомним, в штабе АТО ранее сообщали, что на Донбассе захватчики значительно активизировали нападения на Донецком, Луганском и Артемовском направлениях. В целом за этот период террористы совершили 51 обстрел.