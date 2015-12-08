Названы "горячие точки" Донбасса: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики стали реже применять тяжелое вооружение, однако география боевых действий расширилась.

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что 7 декабря наиболее беспокойными местами были Пески, Красногоровка и Марьинка, где враг использовал 82-мм минометы, БМП, там же орудовали снайперы.

"На Луганском направлении противник нарушил режим прекращения огня в Станично-Луганском районе и западнее — вблизи Желтого и Трехизбенки", — отметил военнослужащий.

При этом на Донецком направлении провокации произошли возле Луганского, где террористы стрелял из гранатометов и пулеметов. "В окрестностях Горловки боевики нарушали "тишину" по всему периметру агломерации", — добавил полковник.

"На Мариупольском направлении противник осуществил два неприцельных обстрела позиций силовиков вблизи Старогнатовки и Широкино", — подчеркнул представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации.

Также он сообщил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий никто среди украинских военнослужащих не погиб, а двое бойцов — получили ранения. "Еще два военных по неосторожности травмированы в результате подрыва взрывных устройств", — сказал Лысенко.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org