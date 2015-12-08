Голословными обвинениями Саакашвили пытается оправдать неспособность к реформам — нардеп

Отсутствие фактов о якобы каких-то нарушениях в правительстве заставляет сомневаться в словах Михеила Саакашвили, а своими публичными выпадами он пытается оправдать собственную неспособность к реформам.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Сторожук в понедельник в эфире канала УТ-1.

"Я ездил в Одессу, чтобы помочь Саакашвили в проведении реформы органов юстиции. Но я не увидел никаких результатов его работы", — сказал нардеп.

"Когда он озвучивает такие голословные заявления, у меня возникает вопрос к г-ну Саакашвили: где уголовные производства? Его ближайший соратник г-н Сакварелидзе, которого я очень уважаю, является прокурором Одесской области и обладает необходимой полнотой полномочий. Где уголовные производства? Глава областного управления полиции Одесской области — тоже брат-сват г-на Саакашвили. Где уголовные производства?", — поинтересовался представитель" Народного фронта ".

"Где дела, если у него есть весь этот фактаж, а дела у нас возбуждаются в обычном райотделе. Этого всего нет, а это значит, что есть основания сомневаться в его словах", — отметил Сторожук.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего о мотивах поведения губернатора Одесской области, Сторожук отметил, что мотив только один: "Он ничего не смог сделать в Одесской области, и сейчас мы не предъявляем к нему претензий, мы просто хотим послушать отчет каждого губернатора, что было сделано за этот год".

"Поэтому он пытается такими публичными выпадами оправдать свою неспособность к реформам", — резюмировал представитель "Народного фронта".