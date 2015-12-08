Украина начала переговоры с будущим председательством Германии в ОБСЕ — Климкин

Украина начала переговоры с будущим председательством Германии в ОБСЕ по поводу расширения мандата Специальной мониторинговой миссии организации в Украине, заявляет министр иностранных дел Павел Климкин.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы уже начали переговоры с будущим немецким председательством в ОБСЕ по поводу расширения мандата этой миссии для того, чтобы они имели возможность работать полномасштабно и реально получили контроль над ситуацией на Донбассе", — сообщил Климкин, выступая с отчетом по выполнению программы правительства.

Также он отметил важность того, чтобы международное сообщество получило доступ в Крым с целью мониторинга ситуации с постоянным нарушением прав человека на полуострове. "Мы работаем над тем, чтобы и Совет Европы, и ОБСЕ имели возможность там работать. И мы будем постоянно работать на каждой площадке, чтобы помешать России легитимизировать агрессию", — сказал он.

Напомним, в Украине завели уголовные дела на европолитиков, посетивших захваченный Крым.