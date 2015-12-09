Медведеву все неймется: хочет от "жуликов" возврата кредита Януковича — "надежда умирает последней"

Премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина не вернет предоставленный ей во времена президентства Виктора Януковича кредит в 3 млрд долларов.

Об этом он заявил в интервью федеральным каналам, сообщает УНИАН.

"Надежда умирает последней, но если вы хотите мое мнение, у меня есть ощущение, потому что жулики", — заявил Медведев. По его словам, Украина отказывается возвращать деньги, а западные партнеры "не только не помогают, но и мешают".

Медведев утверждает, что этот долг возник легальным и правомерным путем, когда украинское руководство обратилось с просьбой приобрести облигации.

"Было обращение от правительства Украины в правительство РФ. Если два правительства договариваются, то это, очевидно, суверенный заем. Никогда за всю историю МВФ, историю международных экономических отношений это не ставилось под сомнение", — сказал Медведев.

По его словам, сейчас "вдруг" международные финансовые организации начали говорить, "что это как бы не совсем суверенный заем. Это чушь собачья, это наглая циничная ложь".

Медведев считает, что если суверенный заем не возвращается, возникает дефолт.

"Что произошло. МВФ впервые за всю свою практику взял и принял решение, которое принято в поддержку экономики страны-заемщика вопреки реальным юридическими договорённостям, только по политическим решениям. Это серьезно подрывает доверие к решениям, которые принимает МВФ", — сказал он.

Напомним, российский финансист и блогер Слава Рабинович потроллил Медведева, который требовавал от Украины "не выкаблучиваться" в вопросе долгов, заявив: "Димон — все вопросы к Золотому Батону и к Х%@&у. Обоих найдешь на Рублевке".