Главный военный прокурор не против казнить взяточников

Заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил ввести в Украине смертную казнь за взяточничество.

Об этом Матиос написал в своем Facebook.

При этом Матиос опубликовал фотографии содержимого банковской ячейки арестованного директора госпредприятия Минобороны "Південьвійськбуд".

"Думаю трудно будет горе-руководителю и его покровителям объяснить происхождение этих средств. Все чаще задумываюсь почему наши "доблестные" нардепы не напишут закон и не введут наказание за взяточничество как в Китае — пожизненно или смерть?", — написал Матиос.

Знову про Одесу. У банківському ящику арештованого директора держпідприємства Міноборони виявили і вилучили десятки т... Posted by Анатолій Матіос on 9 грудня 2015 р.

Напомним, ранее правозащитники заявили о том, что генпрокурор Виктор Шокин ответственный за провал борьбы с высокопоставленными коррупционерами.