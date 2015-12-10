Главный военный прокурор не против казнить взяточников

Почему наши "доблестные" нардепы не напишут закон и не введут наказание за взяточничество как в Китае, отметил Матиос.
Заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил ввести в Украине смертную казнь за взяточничество.
Об этом Матиос написал в своем Facebook.
При этом Матиос опубликовал фотографии содержимого банковской ячейки арестованного директора госпредприятия Минобороны "Південьвійськбуд".
"Думаю трудно будет горе-руководителю и его покровителям объяснить происхождение этих средств. Все чаще задумываюсь почему наши "доблестные" нардепы не напишут закон и не введут наказание за взяточничество как в Китае — пожизненно или смерть?", — написал Матиос.
Знову про Одесу. У банківському ящику арештованого директора держпідприємства Міноборони виявили і вилучили десятки т...Posted by Анатолій Матіос on 9 грудня 2015 р.
Напомним, ранее правозащитники заявили о том, что генпрокурор Виктор Шокин ответственный за провал борьбы с высокопоставленными коррупционерами.