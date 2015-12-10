Силовики дали по зубам боевикам под Мариуполем: враг более 30 раз нарушил перемирие

В течение прошлого вечера, 9 декабря, и ночи, 10 декабря, боевики в зоне АТО на Донбассе более 30 раз нарушили условия перемирия. А под Мариуполем, произошел не продолжительный бой с ДРГ, в результате которого враг отступил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По информации военных, на Донецком направлении оккупанты неоднократно открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия по Пескам, Новгородскому и Опытному.

Из этих же видов вооружения, а также зенитных установок, танков, 82 и 120-мм минометов наемники неоднократно били по Красногоровке. А по южной окраине Кураховки враг ударил с РСЗО.

Кроме того, Луганское было обстреляно из гранатометов и вооружения БМП. В то же время, возле го, что на подступах к Мариуполю, произошло непродолжительное боестолкновение с ДРГ, в результате которого враг отступил.

На этом же направлении под огнем врага несколько раз оказалось Широкино, где наемники били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и 82-мм минометов, а после полуночи — дважды с 122-мм артсистем.

Активизировались боевики и на Луганщине. Обстрелы позиций из 82-мм минометов зафиксированы вблизи Трехизбенки, из гранатометов — на окраинах Счастья и Желтого.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области в зоне АТО автомобиль с военнослужащими подорвался на взрывном устройстве.