Разведка США: Крым будут блокировать, а война на Донбассе пока не закончится

Возобновление поставок электроэнергии в Крым не сблизит Киев и Москву. Отношения между Украиной и Россией в ближайшее время будут только ухудшаться.

К такому выводу пришли эксперты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет Апостроф.

По словам американских аналитиков, частичное возобновление Украиной поставок электроэнергии в Крым никак не сблизит Киев и Москву, между которыми сохраняются серьезные противоречия по нескольким направлениям.

Улучшения отношений между Украиной и Россией не произойдет, несмотря на частичное возобновление поставок электроэнергии в аннексированный Крым с материковой части страны. Более того, конфликт двух государств обострится, говорится в отчете компании Stratfor, который есть в распоряжении издания.

Эксперты также напомнили, что полное обесточивание Крыма произошло в выходные с 20 по 22 ноября. Тогда неизвестные подорвали все опоры линий электропередачи (ЛЭП) на территории Херсонской области, что привело к остановке электроснабжения полуострова. Ответственность за инцидент на себя никто не взял, но в это время возле ЛЭП акцию по товарной блокаде Крыма проводили крымские татары и представители "Правого сектора".

"Украинские правоохранительные органы попытались пробраться к опорам, но никаких значимых попыток прекратить демонстрации не предприняли (отметим, что до подрыва ЛЭП предпринималась попытка разблокирования доступа к ним). Более того, после их появления возле протестующих были отключены еще две линии электропередачи. Это наталкивает на мысль, что украинские власти были, по крайней мере, нейтральны, если не поддерживали энергетическую блокаду Крыма", — написано в отчете.

По мнению аналитиков, это предположение подтвердили дальнейшие действия официального Киева: "Украинские власти не только не отремонтировали ЛЭП, но и поддержали требование протестующих, запретив перемещение грузового транспорта на полуостров. При этом демонстранты продолжали оставаться на своих местах и не позволили ремонтникам починить опоры. Прекратить это в Киеве также не пытались".

Тем не менее, уже 6 декабря президент Петр Порошенко заявил, что поставки электроэнергии в Крым возобновятся. В этот же день к опорам направили ремонтные бригады, которых, впрочем, не пропустили бойцы "Правого сектора" (ПС). На следующий день представители ПС заявили, что они перестанут препятствовать ремонту ЛЭП и сконцентрируются на товарной блокаде полуострова. После этого, в ночь на 8 декабря, заработала одна из линий электропередачи - "Каховская-Титан".

Москва признала возобновление поставок из Херсонской области и отметила, что в Крым поступает 160 МВт электроэнергии из Украины. "Это можно было бы рассматривать как свидетельство прогресса. Тем не менее, факт того, что возобновление поставок электроэнергии всего по одной ветке заняло столько времени, показывает, насколько ухудшились взаимоотношения Украины с Россией", — отмечается в отчете.

Еще одним доказательством ухудшения взаимоотношений между Киевом и Москвой в Stratfor считают обострение ситуации на Донбассе. "Россия и Украина находятся в тупике по имплементации положений Минских соглашений, которые они по-прежнему интерпретируют по-разному. Совершенно очевидно, что сейчас, вместо улучшения взаимоотношений между Киевом и Москвой, они еще больше отдаляются друг от друга. При этом возобновление поставок электроэнергии в Крым практически никак не изменит существующее положение дел", — предположили в американской разведке.

Напомним, 2 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл на аннексированный полуостров и запустил энергомост Крым-Кубань. Кроме того, он заявил о намерении сделать полуостров полностью энергонезависимым от Украины.