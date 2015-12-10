Рада приняла закон о государственной службе

Верховная Рада Украины приняла Закон "О государственной службе".

За данное решение проголосовали 261 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет УНИАН.

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум (Комитет ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления) на заседании парламента заявила, что в законе "разделены политические должности и должности государственной службы, должности и функции органов по обслуживанию и патронатной службе".

По ее словам, законом вводится должность секретаря министерства. Она добавила, что это будет государственный служащий высшей категории, который будет осуществлять управление кадрами, управление министерством и помогать министру в его работе.

Шкрум отметила, что законом предусмотрена "политическая нейтральность государственных служащих" и определены "очень конкретно полномочия руководителя государственной службы в органе".

Она сообщила, что законом предусмотрено создание комиссии, которая будет на открытом конкурсе на принципах прозрачности в онлайн-режиме отбирать кандидатов на должности в государственной службе.

В законе указано, что украинскому языку предоставлен статус языка официального общения должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления при исполнении должностных обязанностей, а также это язык делопроизводства и документации этих органов и должностных лиц. При этом речь идет о том, что государственный служащий должен свободно владеть государственным языком "и, при необходимости, региональном языком или языком национальных меньшинств, определенным в соответствии с законом".

Действие этого закона распространяется на государственных служащих, в частности, Секретариата Кабинета министров Украины; министерств и других центральных органов исполнительной власти; местных государственных администраций; органов прокуратуры; органов военного управления; иностранных дипломатических учреждений Украины.

В то же время действие закона не распространяется, в частности, на президента Украины; главу Администрации президента Украины и его заместителей, членов Кабинета министров Украины, первых заместителей и заместителей министров; народных депутатов Украины и депутатов местных советов.

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