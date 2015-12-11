Отменит ли Евросоюз санкции против России: прогноз экспертов

11 декабря 2015, 11:45

Эксперты рассказали, почему Евросоюз не сможет автоматически продлить экономические санкции против России.

Европейский Союз отложил решение продлении санкций против Российской Федерации на полгода, поскольку Италия призвала до того провести дебаты на эту тему. До того предполагалось, что представители стран-членов ЕС автоматически, безо всяких дискуссий, продлят действие санкций против России ещё на полгода (их действие заканчивается в январе 2016 года). Однако Рим настоял, что данный вопрос должен быть обсуждён лидерами Евросоюза на следующей неделе в Брюсселе.

Напомним, что Италия и некоторые другие страны ЕС демонстрируют некоторое нежелание продлевать санкции против России, которые уже нанесли мощный экономический удар по ним, в то время как Польша, страны Балтии и ряд других государств являются приверженцами идеи более жестких санкций против РФ. Санкции были наложены на Россию после аннексии ею Крыма и поддержку ею боевиков Донбасса.

Также напомним, что в ходе визита в Киев вице-президент США Джозеф Байден подчеркнул, что санкции будут сняты с России только после того, как она в полной мере выполнит Минские соглашения. Он также заявил, что США никогда не признают Крым частью России, и что не может быть никакого оправдания вторжению РФ на территорию Украины.

Опрошенные "Главредом" эксперты рассказали, чем могут завершиться дебаты в Евросоюзе, насколько вероятно сегодня снятие санкций с России, а также почему Италия инициировала такое обсуждение в Брюсселе.

Владимир Огрызко

Дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

Владимир Огрызко:

Это, безусловно, сигнал, причём не особо позитивный. Он в который раз говорит о том, что Москва посредством своих приверженцев и "пятой колонны" пытается добиться самого важного — разрушить единство Европейского Союза. Это — одна из основных задач московской дипломатии, пропаганды, и над этим денно и нощно работает и пропагандистская машина, и спецслужбы, и так называемые дипломаты. К сожалению, эта работа местами является успешной. Создано много "ячеек антиевропейскости" в странах ЕС (имею в виду и крайне правые, и крайне левые политические силы). Последний блестящий пример такой работы — победа "праворадикалов" во Франции, которые даже не скрывают, что получают деньги от Кремля. Аналогичные вещи мы наблюдаем и в нескольких других странах Евросоюза.

Но есть одно "но". В ключевых европейских столицах понимают, что отсутствие единства в позиции будет значить конец европейского проекта. На фоне недавнего заявления Байдена о том, что США не смирятся с российской агрессией и оккупацией Крыма, я сомневаюсь, что Европейский Союз сможет так легко отказаться от ключевого элемента давления на Россию, коим являются экономические санкции. Потому в дискуссии, которая состоится (в принципе, это нормальный процесс: если есть необходимость в дискуссии, она должна вестись), ключевые страны возьмут верх и решение о продлении санкций будет принято. По идее, должно быть решение не только о продлении санкций, но и об их усилении, поскольку Россия сорвала Минские договорённости. Но, думаю, компромиссом будет, как минимум, продление санкций ЕС против России на полгода.

Как быть Украине в данной ситуации? Её цель должна оставаться прежней. Должно быть постоянное ежечасное информирование руководителей европейских стран о том, что на самом деле происходит на Донбассе и в Крыму — что ничего не меняется, что то, что мы наблюдаем, является очевидным нежеланием Москвы (именно Москвы, а не её марионеток с Донбасса) выполнять взятые на себя обязательства. Должна вестись мощная информационная работа, на которую, на самом деле, у нас нет ни единой гривны в бюджете. Возможно, по той причине, что в России на информационную политику тратятся миллиарды, а у нас — нули, мы и видим такие результаты. Так что в таких условиях ничего нового нам не нужно делать, мы по-прежнему осознаём, что против нас ведётся серьёзная дезинформационная работа, которой мы должны не только противостоять, но и предпринимать шаги наперёд.  

Алексей Гарань

Директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия", профессор политологии

Алексей Гарань:

Не думаю, что санкции против России отменят, потому что ею не выполняются Минские соглашения. По посылу основных мировых игроков — США, Германии, Франции — становится понятно, что санкции будут продолжены на полгода, как и планировалось. Вопрос только в том, как всё будет обставлено.

Стремление Италии провести дебаты о продлении санкций против РФ, возможно, связано с особенностями итальянской политики. Для итальянцев это некая форма сохранения лица перед Россией (это актуально для стран, которые больше считаются с российскими интересами). Но я думаю, что в конечном итоге санкции против РФ будут продлены.

Позицию Италии могут поддержать еще несколько стран: Венгрия, Греция и другие.

Как это ни парадоксально, но данная ситуация может быть использована у нас, в Украине, для того, чтобы принять изменения к Конституции, которые касаются особенностей местного самоуправления на Донбассе. Потому что это даст дополнительные аргументы Президенту — мол, если эти решения не будут приняты у нас, встанет вопрос о том, продлять ли санкции против России. Опосредованно, но и такие последствия могут быть.

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

Владимир Фесенко:

Следует разобраться в ситуации, поскольку это заявление Италии о том, что она против автоматического продления санкций против России. То есть речь не идёт о решении Евросоюза отменить санкции (решения ещё нет!).

Предусматривалось, что 17 декабря экономические санкции Евросоюза против РФ автоматически будут продолжены ещё на полгода. Но Италия выступила против автоматического продления. Не за то, чтобы отменить санкции, а против того, чтобы решение принималось автоматически. Италия хочет инициировать дебаты на эту тему.

Не думаю, что встанет вопрос об отмене санкций портив России вообще. Единственное — некоторые страны могут пожелать скорректировать определённые моменты режима санкций. Что именно могут корректировать, не возьмусь прогнозировать, потому что для этого нужен больший массив информации. Но, повторюсь, речь не идёт о снятии экономических санкций с РФ — речь идёт о том, чтобы не продлять их автоматически.   

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