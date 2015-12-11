В ООН сегодня обсудят вопросы по Крыму и нарушения Москвой минских соглашений

Сегодня, 11 декабря на заседании Совета Безопасности ООН обсудят ситуацию в Украине.

Заседание созвано по представлению украинской стороны. Состоится оно в 17:00 по киевскому времени, пишет ТСН.

Ключевыми вопросами станут сложная гуманитарная ситуация в Крыму, нарушение Минских договоренностей Московой и эскалация насилия на Донбассе.

Украинскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Павел Климкин, который на днях прибыл в Нью-Йорк, чтобы представить нового Посла Украины в ООН Владимира Ельченко.

Ранее сообщалось, что 85 стран выступили за лишение России право вето в ООН.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия должна быть лишена права вето в Совбезе ООН из-за ее военной агрессии на Донбассе.

видео: ТСН