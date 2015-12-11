Яценюк уверен, что границы будут открыты: Украина выполнила все требования ЕС

Украина выполнила все критерии для введения безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время отчета правительства в Верховной Раде, пишет УНИАН

По его словам, "Украина выполнила все критерии для введения безвизового режима".

"15 декабря будет обнародован отчет Еврокомиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима".

Он подчеркнул, что Украина "заслуживает того, чтобы ЕС так же, как и Украина для ЕС, открыл свои границы для украинских граждан и границы для украинских граждан будут открыты"

Напомним, Яценюк ранее отметил, что Кабмин сегодня внес в Раду проект Госбюджета. Также Яценюк заявил, что главной задачей Кабмина на 2016 год является стабилизация цен, и позитивные предпосылки к этому есть.

фото: 112 Украина