Боевики нарушали режим тишины в "ключевых узлах обороны": карта зоны АТО

За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. В то же время обстановка на востоке Украины остается неспокойной.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его информации, количество эпизодов нарушения режима тишины со стороны НЗФ сохраняется на уровне конца весны — начала лета. Вблизи Светлодарска, Горловки и Донецка активно работают снайперы. Также есть случаи применения тяжелого вооружения со стороны противника — минометов и ствольной артиллерии. При этом, в отличие от предыдущих месяцев, значительная часть обстрелов были прицельными.

Так на Луганском направлении враг нарушил режим тишины только в одном месте — вблизи Счастья. Боевики несколько раз выстрелили из гранатомета с противоположного берега Северского Донца.

На Донецком направлении возле пос. Луганское боевики дважды применили стрелковое оружие. К северу от Горловки — аналогичная ситуация. В Зайцево состоялся минометный обстрел противника — было выпущено 5 мин.

В Новгородском и Песках обстрелы шли практически непрерывно. Тяжелое вооружение противник при этом не применял.

В Красногоровке боевики трижды били из минометов, и произошло ряд мелких провокаций НЗФ. В одном случае силы АТО были вынуждены открывать огонь.

Также противник нарушал режим тишины в других ключевых узлах обороны: Авдеевке, Опытном, Марьинке.

На Мариупольском направлении оккупанты нарушили режим тишины в линии обороны Старогнатовка - Гранитное. При этом боевики применили БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Также сразу после полуночи вчера в Широкино состоялось 2 артиллерийских и 1 минометный обстрел. При этом было выпущено 2 мины и 24 снаряда.

Напомним, в штабе АТО отмечали, что ситуация на фронте остается напряженной: враг 40 раз обстрелял наши позиции.