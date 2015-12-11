Порошенко наградил СБУшников, задержавших российскую ДРГ в Киеве

Высокими государственными наградами наградил Президент Украины Петр Порошенко семерых сотрудников Службы безопасности Украины, в том числе посмертно – подполковника Андрея Кузьменко, участвовавших в спецоперации по обезвреживанию террористической группировки в Киеве 10 декабря.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, соответствующий указ Президент подписал сегодня.

Согласно документу, за выдающиеся заслуги по защите государственного суверенитета и укреплению национальной безопасности, личное мужество, проявленное при исполнении служебных обязанностей, добросовестное и безупречное служение украинскому народу подполковник Кузьменко удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Такие же награды получат подполковник Виктор Скарбенчук и полковник Максим Якименко.

Орденом "За мужество" III степени президент наградил старшего лейтенанта Вадима Алексеева и старшего прапорщика Руслана Полиновского.

Орденом Даниила Галицкого награждены подполковник Валентин Кузьменко и полковник Сергей Ткачука.

Напомним,10 декабря в Киев силовики задержали диверсантов, при этом они из правоохранителей погиб. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть видео с места события можно здесь.