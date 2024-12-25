Что ждет украинскую экономику в 2025 году: что может изменить Трамп

Финансовые обязательства, которые могут касаться Украины, могут частично лечь на Европу.

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Сократит ли Трамп помощь Украине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook

Главные тезисы Загороднего:

Сократится ли помощь США в 2025 году

Трамп может выделить 5% от ВВП на поддержку Украины

Какая экономическая ситуация будет в Украине в 2025 году

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний поделился с Главредом прогнозами на следующий год и рассказал, что ждет украинскую экономику в следующем году, если помощь от США, как военная, так и экономическая, уменьшится.

Загородний считает, что военная помощь Украине не уменьшится, она будет сосредоточена на Европе. США будут делать все, чтобы европейцы обеспечивали финансирование войны в Украине.

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"Поскольку уже звучат заявления о том, что Трамп требует от Европы выделить 5% от их ВВП на поддержку Украины, чтобы США не тратили средства на оборону. В результате финансовые обязательства могут частично лечь на Европу, но финансирование армии, оборонных закупок, в частности американского вооружения, скорее всего, будет продолжаться", - добавил эксперт.

Что известно о политике Трампа / Инфографика: Главред

Также Загородний не считает, что экономика в Украине будет сильно меняться.

"Не думаю, что в экономическом плане ситуация в Украине будет сильно меняться - в целом она останется примерно такой же, как сейчас. Курс доллара и цены будут в пределах текущих значений - я не верю в сценарий апокалипсиса", - добавил он.

Военная помощь - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Дональд Трамп хочет принудить Украину заключить мир с Россией. Европейские союзники и Украина приближаются к критическим неделям перед инаугурацией Дональда Трампа, когда на кону стоят суверенитет Украины и безопасность Европы.

Стало известно, что Трамп ждет встречи с Путиным, чтобы "закончить войну" в Украине. Зато Путин заявлял, что четыре года не общался с Трампом, готов к контактам и встрече с ним, но не знает, когда это может произойти - узнайте детали в материале.

Трамп может отменить разрешение США на дальнобойные удары по России. Новоизбранный президент считает, что также добавил, что это решение якобы втянуло КНДР в войну против Украины, в частности северокорейских солдат.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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