Что ждет украинскую экономику в 2025 году: что может изменить Трамп

Главные тезисы Загороднего:
- Сократится ли помощь США в 2025 году
- Трамп может выделить 5% от ВВП на поддержку Украины
- Какая экономическая ситуация будет в Украине в 2025 году
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний поделился с Главредом прогнозами на следующий год и рассказал, что ждет украинскую экономику в следующем году, если помощь от США, как военная, так и экономическая, уменьшится.
Загородний считает, что военная помощь Украине не уменьшится, она будет сосредоточена на Европе. США будут делать все, чтобы европейцы обеспечивали финансирование войны в Украине.
"Поскольку уже звучат заявления о том, что Трамп требует от Европы выделить 5% от их ВВП на поддержку Украины, чтобы США не тратили средства на оборону. В результате финансовые обязательства могут частично лечь на Европу, но финансирование армии, оборонных закупок, в частности американского вооружения, скорее всего, будет продолжаться", - добавил эксперт.
Также Загородний не считает, что экономика в Украине будет сильно меняться.
"Не думаю, что в экономическом плане ситуация в Украине будет сильно меняться - в целом она останется примерно такой же, как сейчас. Курс доллара и цены будут в пределах текущих значений - я не верю в сценарий апокалипсиса", - добавил он.
Военная помощь - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Дональд Трамп хочет принудить Украину заключить мир с Россией. Европейские союзники и Украина приближаются к критическим неделям перед инаугурацией Дональда Трампа, когда на кону стоят суверенитет Украины и безопасность Европы.
Стало известно, что Трамп ждет встречи с Путиным, чтобы "закончить войну" в Украине. Зато Путин заявлял, что четыре года не общался с Трампом, готов к контактам и встрече с ним, но не знает, когда это может произойти - узнайте детали в материале.
Трамп может отменить разрешение США на дальнобойные удары по России. Новоизбранный президент считает, что также добавил, что это решение якобы втянуло КНДР в войну против Украины, в частности северокорейских солдат.
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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