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"Военным надо дать отдохнуть": в Раде сделали заявление о демобилизации

Руслана Заклинская
26 декабря 2024, 01:14
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Нардеп Федиенко утверждает, что ротацию военных необходимо провести, но для этого нужно иметь достойную замену.
'Военным надо дать отдохнуть': в Раде сделали заявление о демобилизации
В Раде рассказали, возможна ли сейчас демобилизация в Украине / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Кратко:

  • В Украине сейчас невозможно провести демобилизацию
  • Ротация необходима, но военных для этого не хватает

Закон о демобилизации пока невозможно принять. В Украине существует нехватка военнослужащих, способных выполнять боевые задачи. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"По состоянию на сегодня, демобилизацию принять невозможно. Ротацию надо действительно сделать. Военным, которые там на передовой действительно надо дать отдохнуть и морально, и физически, и эмоционально. Я не могу понять, как это возможно физически, потому что у нас не хватает военнослужащих. Тех, кто действительно могут держать оборону, проводить какие-то контрнаступательные операции", - сказал нардеп.

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В то же время Федиенко верит, что есть шансы принять закон о демобилизации в будущем.

"Я субъективно верю, что этот закон будет принят. То, что я встречаю на фронте в боевых частях - военнослужащие, которые переведены в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что это было бы честно их демобилизовать", - добавил он.

Кроме этого, народный депутат Анна Скороход утверждает, что в Украине не планируется демобилизация, поскольку в стране провал с мобилизацией.

"Мы не выполняем те планы мобилизационные, которые есть на сегодня, поэтому демобилизация для главкома (главнокомандующего ВСУ Александра Сырского - Главред) будет просто критической, потому что ребят на передовой, по его словам, некем заменить. Я хочу напомнить, что у нас почти не воюет офицерский состав. Более того, офицера нельзя назначить на должность ниже той, которую он занимает", - пояснила Скороход в эфире "Вечер.LIVE".

Нардеп добавила, что на передовой в основном воюют мобилизованные граждане, которые до полномасштабного вторжения не имели никакого отношения к военной службе.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Демобилизация в Украине - последние новости

Напомним, заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказал, что законопроект о демобилизации почти готов, но его нельзя передать в Верховную Раду до решения вопроса с резервами военнослужащих для замены на фронте. По его словам, без подготовки резервов проведение демобилизации может привести к потере государства.

Также член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что в краткосрочной перспективе (следующие полгода) законопроект о демобилизации вряд ли будет принят. Он отметил, что на закрытых заседаниях с руководителями ВСУ, Генштаба и Минобороны продолжаются обсуждения ротаций для военных.

Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины просит отложить подготовку законопроекта о демобилизации во время военного положения до 18 марта 2025 года. Причина - около 108 тысяч человек, которые получат право на увольнение, в частности 14 тысяч офицеров. Одновременное увольнение такого количества может привести к снижению укомплектованности боевых подразделений.

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Кто такой Александр Федиенко?

Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

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