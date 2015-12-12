Климкин предложил ООН заняться выводом российских войск с Донбасса

Министр призвал ООН создать миссию по поддержанию мира на Донбассе.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает Совет безопасности Организации Объединенных Наций создать миссию для начала контроля над процессом разоружения боевиков на Донбассе и вывода российских войск.
Об этом Климкин сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, передает УНИАН.
Министр напомнил, что еще в марте Украина официально обратилась с просьбой к ООН для поддержки выполнения Минских соглашений с целью размещения в Украине миссии по поддержанию мира.
"Такая миссия или расширение миссии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ позволит такие положения Минских соглашений как разоружение незаконных вооруженных формирований, мониторинг и проверка вывода российских войск и вооружения, обеспечения распространения гуманитарной помощи, обеспечения надлежащих возможностей для проведения местных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ. Я настоятельно призываю еще раз Совет безопасности взять на себя руководство по созданию такой миссии", — подчеркнул Климкин.
Напомним, ранее в ООН назвали число погибших на Донбассе в результате конфликта.