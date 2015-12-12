Климкин предложил ООН заняться выводом российских войск с Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает Совет безопасности Организации Объединенных Наций создать миссию для начала контроля над процессом разоружения боевиков на Донбассе и вывода российских войск.

Об этом Климкин сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, передает УНИАН.

Министр напомнил, что еще в марте Украина официально обратилась с просьбой к ООН для поддержки выполнения Минских соглашений с целью размещения в Украине миссии по поддержанию мира.

"Такая миссия или расширение миссии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ позволит такие положения Минских соглашений как разоружение незаконных вооруженных формирований, мониторинг и проверка вывода российских войск и вооружения, обеспечения распространения гуманитарной помощи, обеспечения надлежащих возможностей для проведения местных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ. Я настоятельно призываю еще раз Совет безопасности взять на себя руководство по созданию такой миссии", — подчеркнул Климкин.

Напомним, ранее в ООН назвали число погибших на Донбассе в результате конфликта.