Порошенко назвал главную задачу Кабмина

Президент Петр Порошенко заявил, что Кабинет министров через год-два должен добиться первых результатов по повышению уровня жизни украинцев.

Об этом он сообщил во время форума депутатов местных советов от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", пишет УНИАН.

В то же время глава государства подчеркнул, что это является главной задачей правительства.

"Народ только тогда зафиксирует положительные изменения, когда тренд к повышению уровня жизни станет очевидным если не всем, то подавляющему большинству", — отметил политик.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что в украинском государстве будет перезагрузка Кабмина, поскольку не все входящие в его состав министры отвечают необходимым критериям.

Фото: twitter.com/poroshenko