Эксперт рассказал, как главари боевиков хотят "утилизировать несогласную биомассу"

В ближайшее время в зоне АТО на Донбассе возможны непродолжительные боевые действия, которые главари террористов будут инициировать с целью "утилизации несогласной биомассы".

Об этом военный эксперт "ИнформНапалма" Артем Василенко написал на своей странице в Facebook, комментируя убийство лидера стахановских боевиков Павла Дремова.

В то же время аналитик уточнил, что тот не хотел сотрудничать с "властями" так называемой ЛНР, и в России от него мечтали избавиться еще с лета.

"…а уж тем более сейчас, когда нефть упала ниже плинтуса, войска завязли в Сирии, а весь цивилизованный мир неоднозначно намекает на соблюдение сроков Минска", — подчеркнул он, добавив, что, "кажись, развязка уже близко".

"В ближайшее время возможны непродолжительные боевые действия с целью утилизации несогласной биомассы, а потом, глядишь, и вернут границу...", — считает военный эксперт "ИнформНапалма".

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.