Тука рассказал о плане возвращения Януковича

План возвращения в Украину экс-президента Виктора Януковича реально существует.

Об этом заявил глава Луганской военно-гражданской областной администрации Георгий Тука, передает IAMir.info.

"Я не сомневаюсь, что такой план существует. Удастся ли его авторам реализовать задуманное — это уже другой вопрос. Не сомневаюсь также ни секунды, что попытка возвращения Януковича повлечет еще большую кровь… Могу также предположить — чем хуже будет финансовое состояние граждан, тем проще будет реализовать этот план", — заявил Тука.

Он подчеркнул, что на 85% население совершенно аполитично и это характерно абсолютно для всех регионов страны.

"Их интересуют содержание собственного кошелька, благополучие близких, уровень своей пенсии и ничего больше. Играть на таких потребительских эмоциях очень легко и просто. Предполагаю, что авторы плана "Возвращение" как раз и надеются на эти 85 процентов населения…", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Янукович заявил, что хочет вернуться в политику.