В Москве пропала сотрудница Библиотеки украинской литературы

В Москве пропала заведующая отделом комплектования Библиотеки украинской литературы (БУЛ) в Москве Татьяна Мунтян, у которой сегодня проводился обыск.

Об этом УНИАН сообщила сотрудник БУЛ Анна Павлюкова, у который также проходил обыск.

По данным УНИАН, Мунтян является гражданкой Украины. "Ни ее муж, ни ее адвокат, ни я не можем найти Татьяну Мунтян. Телефон домашний не отвечает, мобильный телефон ей отключили в ходе обыска", — сказала Павлюкова.

В то же время Павлюкова сообщила, что у нее обыск проводили с 7.00, в ходе обыскам была изъята методическая инструкция по работе с экстремистскими материалами, акты о списании книг. Кроме того, изъяли флеш-память, на который зафиксирован обыск от 28 октября, где сотрудники пришли в Библиотеку с рюкзаками и сумками. Также изъята брошюра о правовых аспектах Голодомора в Украине, не являющаяся экстремисткой.

Ранее в Библиотеке украинской литературы в Москве проходил обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Причем факт подлога заметила сотрудница библиотеки Мунтян. Также обыск проходил дома у директора библиотеки Наталья Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест сроком на два месяца. Следователи заявили, что она распространяла среди посетителей библиотеки "экстремистскую литературу". 2 ноября российские правоохранительные органы допрашивали Мунтян, она проходит по делу как свидетель. Российский правозащитный центр "Мемориал" признал директора Библиотеки украинской литературы в Москве политзаключенной. 3 декабря Московский горсуд до 27 декабря оставил под домашним арестом Шарину. Сегодня, 14 декабря, следователи проводили обыски у дочери Шариной и свидетелей по делу против директора БУЛ — Павленко и Мунтян.

Напомним, журналист считает, что Россия превращается в "Гестапороссию".