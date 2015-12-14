Кабмин требует безотлагательного начала работы НАПК и доизбрания двух его членов

Создание Нацагентства по предупреждению коррупции было инициативой правительства Украины, которая была поддержана Верховной Радой. Создание этого превентивного органа по борьбе с коррупцией является частью требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Комиссия по назначению членов НАПК согласно закону "О предотвращении коррупции" является полностью независимой. Поэтому в Кабмине категорически опровергают информацию о том, что правительство имеет какое-либо влияние на эту комиссию.

Закон предусматривает, что в данную комиссию входит только один представитель правительства, назначаемый Кабмином. Председатель Госагентства по государственной службе входит в комиссию по должности.

Большинство в конкурсной комиссии составляют представители общественности (их 5 из 8 членов комиссии). Напомним, что по требованию представителей неправительственных организаций предыдущий состав комиссии от общественности был изменен с целью обеспечения их беспристрастности.

Независимость действующего состава комиссии была подтверждена представительством ЕС в Украине.

Комиссия провела 7 заседаний. Провела собеседования с 22 кандидатами. Все заседания были открытыми для средств массовой информации и транслировались в режиме он-лайн.

Мы считаем, что сейчас оказывается незаконное давление на членов конкурсной комиссии, подчеркивают в Кабмине.

Первый заместитель министра юстиции, председатель конкурсной комиссии Наталия Севостьянова обращается к членам комиссии не поддаваться на политическое давление, завершить формирование НАПК, доизбрать дополнительно двух членов и дать возможность реализации выполнения важнейших функций агентства по предотвращению коррупционных деяний.

Со своей стороны правительство Украины сделало все для того, чтобы агентство заработало безотлагательно. В частности, в проекте государственного бюджета на 2016 год предусмотрены 484 миллиона гривен на функционирование НАПК, говорится в заявлении.

Кроме того, премьер-министр Арсений Яценюк поручил найти помещение для размещения НАПК и безотлагательного начала его работы.