Кабмин требует безотлагательного начала работы НАПК и доизбрания двух его членов

В правительстве считают, что сейчас оказывается незаконное давление на членов конкурсной комиссии
Создание Нацагентства по предупреждению коррупции было инициативой правительства Украины, которая была поддержана Верховной Радой. Создание этого превентивного органа по борьбе с коррупцией является частью требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС.
Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
Комиссия по назначению членов НАПК согласно закону "О предотвращении коррупции" является полностью независимой. Поэтому в Кабмине категорически опровергают информацию о том, что правительство имеет какое-либо влияние на эту комиссию.
Закон предусматривает, что в данную комиссию входит только один представитель правительства, назначаемый Кабмином. Председатель Госагентства по государственной службе входит в комиссию по должности.
Большинство в конкурсной комиссии составляют представители общественности (их 5 из 8 членов комиссии). Напомним, что по требованию представителей неправительственных организаций предыдущий состав комиссии от общественности был изменен с целью обеспечения их беспристрастности.
Независимость действующего состава комиссии была подтверждена представительством ЕС в Украине.
Комиссия провела 7 заседаний. Провела собеседования с 22 кандидатами. Все заседания были открытыми для средств массовой информации и транслировались в режиме он-лайн.
Мы считаем, что сейчас оказывается незаконное давление на членов конкурсной комиссии, подчеркивают в Кабмине.
Первый заместитель министра юстиции, председатель конкурсной комиссии Наталия Севостьянова обращается к членам комиссии не поддаваться на политическое давление, завершить формирование НАПК, доизбрать дополнительно двух членов и дать возможность реализации выполнения важнейших функций агентства по предотвращению коррупционных деяний.
Со своей стороны правительство Украины сделало все для того, чтобы агентство заработало безотлагательно. В частности, в проекте государственного бюджета на 2016 год предусмотрены 484 миллиона гривен на функционирование НАПК, говорится в заявлении.
Кроме того, премьер-министр Арсений Яценюк поручил найти помещение для размещения НАПК и безотлагательного начала его работы.