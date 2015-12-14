Глава Нацполиции хочет уволить начальника киевского ГУ Терещука

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе выступила с инициативой отставки Александра Терещука с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Деканоидзе в Twitter.

"Я подала документы министру МВС об увольнении г-на Терещука с должности начальника ГУНП Киева. Надеюсь на поддержку на всех уровнях", — написала она.

Я подала документы Министру МВС об увольнении г-на Терещука с должности начальника ГУНП Киева. Надеюсь на поддержку на всех уровнях. — Khatia Dekanoidze (@HeadUAPolice) 14 декабря 2015





Терещук с июля 2014 по июнь 2015 года был начальником Главного управления МВД в Киеве. Он был уволен в соответствии с законом "Об очищении власти".

3 июля 2015 г. президент Петр Порошенко издал указ, которым постановил не применять люстрацию к Терещуку. Во время президента Виктора Януковича Терещук занимал высокие должности в органах МВД, отмечает УНИАН.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 июня, генерал-майор милиции Александра Терещука уже увольняли с должности начальника Главного управления МВД в городе Киеве.