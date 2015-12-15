Путин встретился с Лукашенко: говорили об Украине

В Москве (столица РФ) состоялись переговоры между президентами российского и белорусского государств — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, в ходе которых они, в частности, говорили об Украине.

Об этом по итогам мероприятия сообщил глава Беларуси, пишет УНИАН.

В то же время политик подчеркнул, что его страна "по-соседски заинтересована в мире на украинской земле".

"Сегодня мы говорили и об Украине, ситуации на Ближнем Востоке, других горячих точках планеты", — отметил Лукашенко.

По его словам, "землю трясет от междоусобиц, вооруженных конфликтов…". "Только за последний месяц мы столкнулись с чередой бесчеловечных варварских действий террористов, которым нет и не можете быть оправданий", — добавил президент.

Напомним, ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что президент его страны Александр Лукашенко считает Донецкую и Луганскую области неотъемлемой частью украинского государства.