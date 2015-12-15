Эксперт объяснила, почему Путин решил захватить Крым

Решение президента РФ Владимира Путина захватить Крым было основано на уверенности, что об украинской авантюре забудут, как и о войне страны с Грузией.

Об этом сообщила российский политолог Лилия Шевцова, пишет Новое Время.

В то же время эксперт уточнила, что после агрессии в отношении грузинского государства последовала российско-американская "перезагрузка".

"Западные санкции в ответ на войну в Украине, должно быть, оказались шоком для Кремля, а сам Путин воспринял случившееся, как удар в спину", — отметила аналитик.

По ее словам, "российские элиты, чьи уши были полны мантрами об уступках, промахнулись, рассчитывая, что Запад примет новую реальность". "Так что западные умиротворители несут как минимум косвенную ответственность за действия Кремля", — считает Шевцова.

Напомним, ранее нардеп, уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил мнение, что вопрос возвращения Украине аннексированного РФ полуострова будет актуализироваться.