Украинцы кровью заслужили безвизовый режим с ЕС — Порошенко

Украинцы не только своими действиями, но и кровью заслужили безвизовый режим с Европейским Союзом.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе, передает УНИАН.

"Украинцы — ответственная нация, которая заслужила безвизовый режим не только своими действиями, но и кровью ради европейской интеграции", — заявил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко ответил Путину: Отмена Россией ЗСТ — плата Украины за европейский выбор.