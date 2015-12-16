Украинцы кровью заслужили безвизовый режим с ЕС — Порошенко

Украинцы — ответственная нация, которая заслужила безвизовый режим, заявил глава государства.
Украинцы не только своими действиями, но и кровью заслужили безвизовый режим с Европейским Союзом.
Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе, передает УНИАН.
"Украинцы — ответственная нация, которая заслужила безвизовый режим не только своими действиями, но и кровью ради европейской интеграции", — заявил Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко ответил Путину: Отмена Россией ЗСТ — плата Украины за европейский выбор.