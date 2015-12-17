Путин согласился с Порошенко в вопросе пленных и допустил обмен Сенцова и Савченко

Президент России Владимир Путин согласен с Президентом Украины Петром Порошенко в том, что пленных по итогам войны на Донбассе надо менять "всех на всех".

Об этом Путин заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос украинского журналиста, пишет РИА Новости.

"Нужно подходить по-честному и сказать: "Давайте менять "всех на всех". Так, как Петр Алексеевич Порошенко и предлагает. Всех на всех, а не выборочно: этих будем, этих не будем. В этом отношении такой подход, и мы его поддерживаем. У нас много разногласий с руководством Украины, а здесь у нас общая позиция", — подчеркнул Путин.

Отвечая на вопрос украинского журналист, который "передал привет" от российских ГРУшников задержаных в Украине капитана Ерофеева и сержанта Александрова, и спросил, будут ли их обменивать на Сенцова, Савченко, Кольченко и других украинских заключенных, глава РФ отметил: "По поводу обменов: мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере, но это не значит то, что там присутствуют регулярные российские войска — почувствуйте разницу.

Второе — вы назвали двух человек, которых предлагаете менять, а потом начали длинный список, на кого вы хотите обменять — во-первых, обмен должен быть равноценным", — сказал Путин.

"Во-вторых, мы должны вместе с вашими коллегами спокойно все это обсудить, поговорить и продолжить то, на чем мы всегда настаивали, и то, что предлагает президент Украины – нужно освобождать людей, которые удерживаются как с одной стороны, так и с другой стороны, и прежде всего это касается людей с Донбасса, юго-востока Украины, и украинских военнослужащих, которые задержаны на этих территориях. Но обмен должен быть равноценным", — подчеркнул президент РФ.

Ранее Путин заявил, что Россия не заинтересована в обострении конфликта в Украине.

Путин признал, что в Украине есть россияне, которые решают определённые вопросы на Донбассе, но в очередной раз отрицает присутствие регулярных войск.

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