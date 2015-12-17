Глава ЦИК признал: В Украине можно купить избирком

В Украине "купить" местную избирательную комиссию возможно, заявил Охендовский.
В Украине можно "купить" местную избирательную комиссию, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский.
Об этом глава ЦИКа рассказал в интервью 5 каналу.
На вопрос, можно ли в Украине "купить" местную избирательную комиссию, он ответил: "Да, однозначно!".
На вопрос, можно ли купить члена Центральной избирательной комиссии, Охендовский ответил только за себя: "Могу отвечать только за себя. Относительно себя — нет, по другим коллегам — думаю, надо задавать вопрос каждому отдельно".
Напомним, ранее сообщалось, как в ЦИК требуют взятки за "правильные" результаты.
Видео: Рандеву.