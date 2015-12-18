Итоги года от Путина: три часа вранья и немного гипноза

На подведение итогов года Владимиру Путину понадобилось всего чуть больше трех часов. Правда, отвечал он журналистам без привычного огонька, словно отбывал номер.

В отличие от своего недавнего послания Федеральному собранию на итоговой пресс-конференции Путин не обошел вниманием Украину. Впрочем, изменений в его традиционной риторике по этому направлению было немного. Разве только признал, что российские военные, решающие "определенные вопросы", таки присутствуют на Донбассе, но это не регулярные войска. Уточнение не претендует на сенсацию, об участии российских военных в боевых действиях на востоке Украины не знают, возможно, только в далекой российской глубинке, где черпают новости исключительно из зомбоящика.

Оценивавший в этот день выполнение Минских договоренностей генсек НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что Россия, вопреки прописанным обязательствам, до сих пор не вывела войска с Донбасса. И в очередной раз напомнил, что именно Кремль несет особую ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании. Впрочем, то, что соглашения не будут реализованы до конца нынешнего года, на Западе уже принимают как данность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Послание Путина Совфеду: рокировка в списке врагов и Украина за скобками

Путин вину за это по традиции возложил на украинскую сторону и перечислил невыполненное Киевом: изменения в Конституцию не внесли, закон об особом статусе не введен в действие, местные выборы на Донбассе не провели. Даже странно, что не посетовал для комплекта на нарушение "режима тишины" украинскими военными. Ведь из Кремля всегда было лучше видно, с какой стороны ведут огонь на востоке Украины. Российские потребители и этому бы поверили. Приоритетность прочтения пунктов Минских соглашений Путин не меняет, а дестабилизация у соседа по всем правилам "гибридной" войны остается главной целью.

Российский президент вновь убеждал своих сограждан в том, что украинцам просто не повезло с руководством. И от экономических выгод от торговли с Россией отказались, рванув за призрачным счастьем в сторону ЕС, и грузинские кадры на высокие должности назначают, и победное шествие "Оппозиционного блока" по юго-восточным регионам пытаются прервать. Кардинальное расхождение слов Путина с действительностью россияне вряд ли заметят в полной мере. Зато большинство из них уже почувствовали на себе действие экономических санкций и сыпавшиеся на главу РФ вопросы о низких пенсиях, высоких тарифах и снизившемся уровне доходов это подтверждает. Впрочем, на этот счет у российского президента есть проверенный стандартный ответ — он уже год убеждает, что пик экономического кризиса пройден и вот-вот начнется рост.

Безусловно, золотовалютный запас России пока позволяет не впадать в панику, но продолжающееся снижение цен на нефть не внушает оптимизма. Путин даже признал, что заложенная в бюджет-2016 цена в 50 долларов за баррель (при нынешней в 38) уже выглядит слишком оптимистичной, хотя все же подписал этот нереалистичный документ пару дней назад. Но в качестве утешения сообщил россиянам, что защита режима Башара Асада никак не скажется на расходах федерального бюджета. Как оказалось, на операцию в Сирии идут деньги налогоплательщиков, предусмотренные на проведение военных учений. И передал "привет" оппонирующей стороне, заявив, что тренироваться российские военные могут там долго.

Хотя Путин и заверил, что его видение плана урегулирования в Сирии совпадает в ключевых аспектах с предложенным США, предполагающим известную по Донбассу последовательность: новая Конституция — выборы — признание их результатов, до старта политического процесса в этом направлении еще далеко. Отсутствие прогресса в переговорах по сирийскому вопросу упирается в неготовность Запада разменивать его на сдачу Украины и нежелание Путина отказаться от имперских амбиций. Хозяин Кремля просто не может себе позволить проиграть даже одну схватку с США за влияние на международной арене.

Не забыл Путин упомянуть и о новом враге РФ — Турции, посоветовав турецким пилотам не летать над Сирией, поскольку российская система ПВО на чеку. Он даже намекнул на американскую руку за сбитым Су-24, и заявил, что не видит возможности наладить отношения с нынешним руководством Турции. Похоже, о поездках на турецкие курорты россиянам придется забыть, как минимум на предстоящее лето. Но с подачи своего лидера они могут продолжать жалеть турков, которым, как и украинцам, сильно не повезло с властью.

Стоит отметить, что вопрос Крыма уже не входит в число главных блюд в стандартном меню, предлагаемом российскому потребителю. Хотя последние несколько недель российский президент самоотверженно запускает энергомосты с полуостровом, о предстоящем построении там "рая на земле" он не говорит. Упомянул лишь о Севастополе, который пообещал не превращать исключительно в базу военного флота. Подпитывать эйфорию от аннексии Крыма на фоне множества социально-экономических проблем в стране становится все сложнее. А вливать в бездонную бочку нового субъекта федерации финансирование в Кремле не готовы, поэтому крымчанам предстоит и дальше бороться с трудностями в одиночку.

На итоговой пресс-конференции Путин в очередной раз пытался заверить сограждан в приоритетности внешней проблематики над внутренней, но получилось не слишком убедительно. Он не смог представить им серьезных достижений России на международном уровне за прошедший год и так и не озвучил четких рецептов преодоления множества трудностей, спровоцированных его личным стремлением играть на этом поле по своим правилам. Не исключено, что в следующем году ему могут объявить мат по всем разыгрываемым партиям.