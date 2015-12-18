Боевики запуганы угрозой "наступления сил АТО", кураторы не могут их успокоить

Боевики в зоне АТО на Донбассе резко активизировали все виды разведки — наземной, воздушной и радиотехнической.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, в органах военного управления обоих "армейских корпусов" (ДНР и ЛНР) продолжают активно распространять слухи о накоплении украинскими войсками сил и средств вдоль всей линии разграничения для проведения масштабного наступления. Попытки российских "кураторов" и "советников" опровергать эти слухи встречают скептическое отношение и непонимание со стороны представителей руководства бандформирований.

Кроме того, террористы продолжают активно проводить перегруппировку сил и средств, в т.ч. перемещая к переднему краю тяжелые вооружения, которые должны быть отведены от линии разграничения согласно Минским договоренностям.

Южнее Старомихайловки зафиксировано перемещение трех РСЗО БМ-21 "Град" и двух МТ-ЛБ. На Спартак в Донецке прибыли 4 "Урала" с боеприпасами и живой силой боевиков (один с ЗУ-23-2 в кузове), два БТР-80 и один БРДМ-2. На Трудовских (Донецк) прибыло сводное подразделение боевиков (около взвода), кроме стрелкового оружия в составе подразделения — АГС-17 и СПГ-9 (не менее 4-х расчётов), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что вчера, 17 декабря, днем произошло небольшое огневое столкновение с малочисленной группой захватчиков в районе Луганского. Наши бойцы вынуждены были открыть огонь из стрелкового оружия и враг отступил.