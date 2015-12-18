Украина готова к отмене виз с Европой — отчет ЕК

Европейская комиссия в пятницу, 18 декабря, окончательно приняла шестой отчет по выполнению Украиной требований Плана действий визовой либерализации.

Об этом говорится в отчете, который есть в распоряжении "Европейской правды".

"Принимая во внимание итоги мониторинга и отчетности, проводившейся после начала безвизового диалога в октябре 2008 года, Комиссия считает, что Украина выполнила все критерии, установленные по четырем блокам второй фазы ПДВЛ", — говорится в выводах "безвизового отчета" ЕК.

В документе подчеркивается, что предоставление Украине безвизового режима стало возможным благодаря особым политическим отношениям Киева и Брюсселя.

"Принимая во внимание отношения Украины и ЕС, Еврокомиссия в начале 2016 года подаст (Совету ЕС) законодательное предложение об изменении регуляции 539/2001", — подчеркивается в документе.

В упомянутой регуляции ЕС устанавливается перечень стран, граждане которых не нуждаются в визе для въезда во все страны Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии.

В документе говорится, что в отчете Еврокомиссии не содержит никаких условий или критериев отмены виз для украинцев.

Несмотря на то, что отчет констатирует выполнение Украиной всех требований ПДВЛ, в нем косвенно признается, что Украина еще не завершила выполнение некоторых пунктов плана в части борьбы с коррупцией.

Однако Еврокомиссия согласилась запустить процесс отмены виз, не дожидаясь, когда Украина завершит выполнение этих пунктов, основываясь на обещании украинской власти завершить эту работу.

В частности, премьер и президент Украины предоставили ЕС гарантии завершения в первом квартале 2016 года:

- эффективного запуска Национального антикоррупционного бюро;

- формирования Специализированной антикоррупционной прокуратуры, изменив закон о прокуратуре;

- окончательного создания и начала работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;

- внесения изменений в закон об Агентстве по возврату активов, а также законов о спецконфискации и аресте имущества;

- внесения изменений в госбюджет, где будет предусмотрено финансирование упомянутых органов.

В то же время предложение Совету ЕС об отмене виз поступит ещедо выполнения Украиной этих обязательств, которые, по договоренности с ЕК, Киев взял на себя самостоятельно.

Напомним, ранее премьер Арсения Яценюк отмечал, что Украина выполнила все критерии для введения безвизового режима с Европейским Союзом.