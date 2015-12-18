Порошенко готов заменить некоторых министров

Президент Украины Петр Порошенко выступает против досрочных выборов, но не исключает изменений некоторых министров в правительстве.

Об этом Порошенко сказал в интервью бельгийскому телеканалу VRT, пишет Украинская правда.

"Я не могу исключить, что несколько министров в правительстве будут изменены. Но я против досрочных выборов и изменений в коалиции. Мы должны держать коалицию объединенной", — сказал он.

"Мы не можем позволить России или местным неответственным политикам дестабилизировать ситуацию в Украине. И я сделаю все, что от меня зависит, для этого", — сказал он.

Напомним, рнаее глава фракции "Блок Петра Порошенко" заявил, что Рада сменит некоторых министров и пойдет спокойно праздновать Новый год.