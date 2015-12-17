Рада сменит некоторых министров и пойдет спокойно праздновать Новый год — Луценко

Глава фракции "Блока Петра порошенко" (БПП) Юрий Луценко заявил, что до конца года Верховная Рада должна принять Госбюджет-2016, внести изменения в действующий Налоговый кодекс и сменить некоторых министров и их заместителей.

По его словам, законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" и изменения к Налоговому кодексу могут быть приняты уже в следующий четверг, 24 декабря, сообщает Укринформ.

"Если все будет нормально — а мне кажется, что сегодня все нормально — мы примем изменения к текущему Налоговому кодексу, часть ресурсных законов, еще примем бюджет, внесем персональные изменения в правительство на уровне министров и их заместителей и после этого можем более-менее спокойно отпраздновать Новый год", — сказал Луценко.

Нардеп также отметил, что в настоящее время между фракциями продолжаются консультации по заполнению уже существующих вакансий и определению неэффективных министров.

Напомним, сегодня, 17 декабря, Рада должна была рассмотреть Госбюджет-2016 и изменения в Налоговый кодекс.