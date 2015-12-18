России на заметку: Евросоюз согласился продлить санкции

В пятницу, 18 декабря, в Брюсселе (столица Бельгии) комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласился продлить введенные против России санкции.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что решение должно быть "формализовано письменной процедурой в понедельник (21 декабря — ред.) и опубликовано в Официальном журнале во вторник".

Между тем Укринформ добавило, что ЕС ввел против РФ пакет экономических, секторальных санкций, который включает ограничения и эмбарго в банковско-финансовой сфере, военно-техническом сотрудничестве, сфере инвестиций, энергетике.

Напомним, ранее директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия", профессор политологии Алексей Гарань заявлял, что ЕС не отменит санкции против России, потому что она не выполняет Минские соглашения.