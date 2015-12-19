Суд снова оставил "бриллиантового" прокурора на свободе

Печерский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения бывшему заместителю прокурора Киевской области Александру Корнийцу с залога на содержание под стражей по делу о вымогательстве.

По словам Корнийца, такое решение суд огласил в пятницу, передают "Українські новини".

Таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры об ужесточении Корнийцу меры пресечения.

Он отметил, что суд огласил лишь резолютивное решение, полный текст решения с мотивирующей частью будет оглашен 23 декабря в 17:00.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 ноября, в Киеве Печерский райсуд отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу экс-заместителя прокурора Киевщины Александра Корнийца.