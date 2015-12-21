Эксперт рассказал, почему Украина стала крупнейшим поражением Путина

21 декабря 2015, 02:32

Путин хочет понемногу выпускать из Украины кровь, говорит Грицак.

Владимир Путин

Украина стала крупнейшим поражением российского президента Владимира Путина. Речь идет о крахе так называемой "русской весны".

Об этом заявил историк, публицист, профессор Украинского Католического университета Ярослав Грицак в интервью Апострофу.

"Никто не знает, что сейчас происходит в голове у Путина, но я считаю, что Украина стала его крупнейшим поражением. Речь, в частности, идет о крахе так называемой "русской весны".

 Я думаю, что причинами этого поражения стали непонимание и незнание Путиным Украины. И в этом наше счастье. Но после краха "русской весны", когда Путин понял, что не сможет получить Украину путем блицкрига, он выбрал другую тактику. Это тактика изнурения.

Путин хочет понемногу выпускать из Украины кровь. Он делает это с помощью постоянного военного конфликта, который то разгорается, то затихает, а также путем усиления экономического кризиса в нашей стране. При этом Путин ожидает роста неудовлетворенности и депрессии, чтобы популярность украинских лидеров упала до нуля или даже до негативных показателей. Такая тактика может оказаться успешной ввиду того, что ресурсы Украины ограничены.

Мы не смогли толком отойти от кризиса 2008 года, когда в бюджете появилась дыра. Потом это положение усугубил Виктор Янукович. Сейчас же у нас появилась новая статья расходов: много денег идет на войну. Победит в ней тот, кто сможет дольше продержаться", — считает Грицак,

По его словам, применительно к войне на Донбассе с обеих сторон сейчас очень часто употребляются образы Второй мировой.

"Например, говорит политолог, вспоминают битву под Сталинградом, оборону Брестской крепости и так далее. Я считаю обращение к опыту и образам той войны ошибочным. Потому что они не дают понять истинный характер происходящего. Нынешние события, на самом деле, больше похожи на Первую мировую войну. Я имею в виду окопную войну, когда линия фронта устанавливается и замораживается на долгое время. В этой войне выигрывает не тот, кто более активно проводит операции, а тот, у кого крепкий тыл. Очевидно, что сейчас тыл России намного крепче. Поэтому Украина и прибегает к внешним ресурсам, которые есть в Берлине, Брюсселе и Вашингтоне. Пока что это действует.

Важный вопрос состоит в том, насколько Россия сама может выстоять. Потому что ее ресурсы тоже не бесконечны, и она не имеет "внешней подпитки", загнав себя в плотную изоляцию", — отмечает Грицак.

Напомним, российский правозащитник Юрий Шулипа писал, что Путин создает в Украине систему управляемого криминала.

"Россия уже потерпела стратегическое поражение, то после этих авантюр путинская хунта сконцентрирует свои усилия на создании в Украине системы управляемого криминала, для того чтобы попытаться уничтожить Украину изнутри", — отмечает правозащитник. 

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Путин Украина Грицак поражение
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