В штабе АТО обнародовали видео 4-часового обстрела Марьинки боевиками

В штабе АТО обнародовал видео, которым показал обстрелы позиций украинских военных боевиками в окрестностях Марьинки Донецкой области.

Как отмечается в сообщении, обстрел начался в 19.20 и продолжался почти до полуночи.

"Боестолкновение продолжалось до 23.30. Преступники четыре раза запрашивали перемирие, однако каждый раз его грубо нарушали. В результате обстрелов преступники уничтожили дом мирных жителей населенного пункта", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України