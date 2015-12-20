Путин не может "отдать на съедение" националистам русскоязычный Донбасс

Россия не может "отдать на съедение" националистам русскоязычное население Донбасса.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, вошедшем в документальный фильм "Миропорядок" на одном из российских каналов, пишет РИА Новости.

По словам Путина, Запад по-прежнему считает, что "нужно немного поднажать на Россию, чтобы она ему чему-то где-то уступила".

"Не наше дело наступать где-то или на чем-то настаивать, мы исходим только из одного – что не можем отдать на съедение националистам тех людей, которые на проживают юго-востоке Украины", — сказал президент РФ, уточнив, что речь идет о всем русскоязычном населении Донбасса, "которое ориентируется на Россию".

Как известно, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Запад ввел санкции против России, требуя от РФ выполнения Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, главные из которых – прекращение огня, вывод войск с территории Донецкой и Луганской областей, передача пленных, возврат украинским пограничникам контроля над участком украинско-российской границы на Донбассе.

Также напомним, российский правозащитник Юрий Шулипа писал, что Путин создает в Украине систему управляемого криминала.



"Россия уже потерпела стратегическое поражение, то после этих авантюр путинская хунта сконцентрирует свои усилия на создании в Украине системы управляемого криминала, для того чтобы попытаться уничтожить Украину изнутри", — отмечает правозащитник.