Коломойский объяснил, почему попал под удар Президента

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил о том, что попал под удар президента Украины Петра Порошенко, потому что не пошел на сотрудничество с ним.

Об этом экс-глава Днепропетровской ОГА заявил в интервью изданию Politico.eu, пишет ТСН

По мнению бизнесмена, все украинские олигархи— Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — заняли именно то место, которое им отвел глава государства.

"Возьмите Фирташа в Вене. Я видел его пару раз в последние месяцы и парень в ужасном состоянии, морально подавлен, в нем нет борьбы. Единственная вещь, о которой он думает, это как избежать экстрадиции в США", — цитирует издание слова Коломойского.

Напомним, ранее Коломойский рассказал о договоренностях с Порошенко. Что между ними существует документ о гарантиях, который стороны заключили ранее.

фото: podrobnosti.ua