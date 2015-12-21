Боевики интенсивно били под Горловкой: 18 раз обстреляли наши позиции

Сегодня, 21 декабря, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 18 раз обстреляли позиции украинских военных. Больше всего террористы открывали огонь возле временно оккупированного Донецка.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО на своей странице в Facebook.

"Количество вооруженных провокаций со стороны пророссийских незаконных вооруженных формирований против сил АТО в течение сегодняшнего дня относительно уменьшилось. С начала суток они совершили 18 обстрелов. Больше всего из них неподалеку временно оккупированного Донецка", — говорится в сообщении.

Так, 10 раз боевики из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли позиции сил АТО вблизи Песок. Около 14:00 боевики в течение получаса интенсивно обстреливали сразу три опорных пункта сил АТО в окрестностях Новгородского, что неподалеку от Горловки.

"При этом преступники применили стрелковое оружие, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, зенитные установки и 82-мм минометы", — говорится в сообщении.

Для подавления огневых точек боевиков украинские военные вынуждены были открыть огонь из незапрещенного минскими договоренностями вооружения.

На этом же участке линии разграничения боевики провоцировали силы АТО возле Луганского и Артемово, обстреливая их из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

На подступах к Мариуполю боевики из гранатометов и стрелкового оружия один раз ударили по Широкино.

Напомним, разведка Минобороны сообщала, что в Горловке уничтожены 8 диверсантов: боевики массово отказываются воевать.