Дипломат рассказал, на каких условиях Россия пытается "втюхать" Украине Донбасс

Согласно аналитическому докладу Digest and Analitycs Ukraine, касающемуся перспектив Донбасса, прогнозировать ситуацию на востоке Украины до окончания "горячей фазы" конфликта пока сложно.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал на чате в "Главреде".

"Украина не только не имеет четкой стратегии поведения, но фактически способствует институционализации ЛНР и ДНР из-за торга и участия в международных переговорах с ними", — посетовал международный эксперт.

"Очевидно, Россия будет пытаться и дальше "втюхать" нам временно оккупированные районы Донбасса на своих условиях — расширенные полномочия местного самоуправления, амнистия, языковое самоопределение и т.д. Украине следовало бы избежать этого", — подчеркнул дипломат.

"Скорее всего, конфликт будет заморожен, — полагает Яременко. — В худшем случае — на условиях России в рамках Украины, как это предусмотрено минскими соглашениями. В лучшем случае — вне рамок Украины как временно оккупирована территория (вроде Крыма)".

В то же время руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" заметил, что благоприятных условий для Украины, украинцев и даже ненавидящих их на территории Донбасса нет.

Напомним, российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что президент РФ Владимир Путин вынужден платить за Донбасс, но конфликт на востоке Украины заморозят лет на 20-30.