США ввели новые санкции против России из-за Украины

За действия Российской Федерации в Украине США ужесточили санкции против 34 физических и юридических лиц.

Об этом идет речь в сообщении Министерства финансов США (Департамента казначейства), передает УНИАН.

Отмечается, что исполняющий обязанности директора Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит отметил, что важно, чтобы Россия предпринимала все необходимые шаги по выполнению обязанностей в соответствии с Минскими соглашениями, чтобы обеспечить мирное урегулирование военного конфликта в Украине.

В связи этим он пояснил, что из-за необходимости лучше согласовывать ранее введенные ограничительные мероприятия с международными партнерами и "пресечения попыток уклонения от санкций, мы снова демонстрируем непоколебимую решимость Соединенных Штатов осуществлять давление на Россию, чтобы она уважала безопасность и суверенитет Украины".

Сегодня Управление по контролю над иностранными активами Минфина США определило 34 физические и юридические лица, в отношении которых ужесточаются санкции.

"Сегодняшние шаги поддерживают обязательства США в поисках дипломатического разрешения кризиса в Украине путем поддержания наших санкций против России. Эти санкции не будут ослабляться до тех пор, пока Россия полностью не реализует взятые обязательства относительно Минских соглашений, включая возвращение Украине контроля над ее частью государственной границы с Россией", — говорится в сообщении.

В перечень лиц, против которых ужесточают санкции, отнесены, в частности, российские бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг, а также компании ОАО "Концерн "Калашников", Ижевский машиностроительный завод.

Вместе с тем, по данным "Украинской правды", в список санкций включены министры времен Януковича Дмитрий Табачник и Виталий Захарченко. В список попал еще один из лидеров "ЛНР" Владислав Дейнего.

Туда также попал крупнейший производитель вина в Крыму компания "Массандра". Под санкции попал ряд крымских предприятий. В частности, крупнейший производитель вина в Крыму компания "Массандра", Ялтинская киностудия, Азовский ликеро-водочного завод, "Севастопольский морской банк", санаторий "Нижняя Ореанда".

Кроме того под санкции попал крымский завод шампанских вин "Новый мир", госпредприятие "Магарач", авиапредприятие "Универсал-Авиа", которые также расположены в Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода.