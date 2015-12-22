В Минске контактная группа договорилась о прекращении огня на Донбассе в ночь на 23 декабря

Во время встречи в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе при участии представителей Украины, Российской Федерации и ОБСЕ договорилась о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 00.00 в ночь на 23 декабря.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Ключевая проблема, которая до сих пор остаётся без решения, — это продолжение обстрелов на линии соприкосновения. Именно поэтому есть договоренности о полном и безоговорочном режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 22 на 23 декабря 2015 года. Эта инициатива нужна, в первую очередь, мирным жителям Донбасса, чтобы они могли в мире встретить Рождество Христово и Новый год", — сообщила Олифер.

В Минске окончено заседание Трехсторонней контактной группы.Сегодняшняя встреча была последней в этом году. Главным ит... Опубліковано Даркою Олифер 22 грудня 2015 р.

Напомним, ранее в США призвали Россию повлиять на боевиков Донбасса и выполнить Минские соглашения.