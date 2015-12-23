Наливайченко более восьми часов давал показания в ГПУ по делу Корбана — нардеп

Во вторник, 22 декабря, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко более восьми часов провел в Генпрокуратуре, где давал показания по делу арестованного лидера партии УКРОП Геннадия Корбана.

Об этом нардеп Егор Фирсов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, "как видно, этим вопросом в ГПУ действительно занимаются очень добросовестно".

"Валентин Наливайченко около восьми часов провел в ГПУ, куда его вызвали для дачи показаний по делу Геннадия Корбана... В то же время, новостей о допросах Ефремова, Вилкула, Добкина, Бондаренко или Кернеса как не было, так и нет", — отметил он.

Сегодня Валентин Наливайченко около восьми часов провел в ГПУ, куда его вызывали для дачи показаний по делу Геннадия Кор... Опубліковано Egor Firsov 22 грудня 2015 р.

Напомним, 31 октября в Днепропетровске СБУ задержала Геннадия Корбана. Кроме того, правоохранители провели обыски в офисах УКРОПа и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера.

В спецслужбе и ГПУ сообщали, что изучают причастность политика "к руководству организованной преступной организацией". Позже Печерский суд избрал Корбану меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 31 декабря 2015 года.