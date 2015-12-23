Суд продлил арест пленных ГРУшников еще на два месяца

В среду, 23 декабря, Голосеевский районный суд Киева удовлетворил соответствующее ходатайство прокуроров и продлил срок содержания под стражей российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева до 20 февраля 2016 года.

Такое решение было принято в связи с тем, что ранее назначенная им мера пресечения — арест — истекает 2 января 2016 года, передает УНИАН.

В сообщении отмечается, что сегодня суд фактически не рассматривал дело по существу, поскольку после перерыва, во время которого суд рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемым, их адвокат Оксана Соколовская покинула судебное заседание.

В связи с этим прокуроры подняли вопрос о привлечении ее за это к дисциплинарной ответственности. Однако председательствующий судья Николай Дидык отметил, что Соколовская на следующем судебном заседании может предоставить документ об уважительной причине своего отсутствия, поэтому на сегодняшний день нет оснований ставить вопрос о ее ответственности.

Отмечается, что 6 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев — капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает производство против них.

Напомним, ранее сообщалось, что суд не признал ГРУшника Ерофеева военнопленным.