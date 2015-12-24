Украинская мука в израильском хлебе, или Зачем Порошенко летал в Иерусалим?

В ходе своего первого официального визита в качестве Президента в Иерусалим Петр Порошенко сосредоточился преимущественно на вопросах экономического сотрудничества и наведении политических мостов.

Выступая в Кнессете, Петр Порошенко назвал главной целью своего визита активизацию политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Именно по второму направлению ему удалось добиться заметных успехов. Результатом встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху стала договоренность об ускорении подписания соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами, переговоры по которому велись несколько лет. Заработать ЗСТ должна уже в первом полугодии 2016 года. Стоит отметить, что на Ближнем Востоке Израиль является одним из основных торговых партнеров Украины. Ежегодный товарооборот между странами составляет 1 миллиард долларов и введение ЗСТ позволит повысить этот показатель.

На фоне продовольственного эмбарго, которое Россия намерена ввести на украинские товары с начала следующего года, поиск новых рынков сбыта – одна из главных задач для отечественных производителей. Львиную долю украинского экспорта в Израиль составляет аграрная продукция, которая последних два года постоянно "не устраивает" Роспотребнадзор. И сейчас фактически Украина прекратила поставлять на рынки восточного соседа молочку, мясо птицы, злаки. За последний год ввоз продукции аграриев в Россию упал еще на 70% и едва дотягивает до полумиллиардной суммы в долларах. В то же время, по данным аграрного министра, украинский экспорт в Израиль за десять месяцев текущего года превысил 300 миллионов долларов. Ввозим мы преимущественно зерновые. Половина всего хлеба в еврейском государстве выпекается из украинской муки. И отмена таможенных барьеров приведет к обоюдовыгодному увеличению товарооборота. Правда, прогнозные показатели не обнародовали. Возможно, они не так уж впечатляющи.

С введением ЗСТ между странами в Киеве рассчитывают и на увеличение израильских инвестиций в украинскую экономику. Сейчас израильтяне преимущественно вкладывают в строительство, но среди перспективных направлений рассматривают и сельское хозяйство. Будущих инвесторов Порошенко заверил, что объявленная властью война с коррупцией завершится ее безоговорочной капитуляцией. Как минимум к моменту введения зоны свободной торговли. А израильские бизнесмены получат от украинской власти максимально возможную помощь и "зеленый свет" по всем направлениям.

В своем выступлении с трибуны Кнессета украинский Президент основной акцент сделал на агрессии России и попытался донести до парламентариев мысль о том, что мир и безопасность на Ближнем Востоке и восстановление мира на Донбассе — звенья одной цепи. Он напомнил о совместно пережитых еврейским и украинским народом в ХХ столетии трагических моментах при тоталитарном коммунистическом режиме. И рассказал о происходящем сейчас по инициативе Кремля в Крыму и на востоке Украины. А также высказал уверенность, что руководство Израиля четче сформулирует свою позицию относительно событий в Украине, отметив, что она является форпостом демократии на Востоке Европы, так же как Израиль – на Ближнем Востоке.

Как известно, Иерусалим не входит в число активных борцов за прекращение российской агрессии. Он не присоединился к введенным Западом против Москвы экономическим санкциям и продолжает сотрудничество с Россией в военной сфере, хотя, как утверждают, исключительно по ранее заключенным контрактам. История с израильскими беспилотниками, которые поставляются России, но которые так и не смогла закупить Украина, довольно показательна. Руководство Израиля поддерживает территориальную целостность Украины и не признало Крымский полуостров частью РФ, но не считает его аннексию достаточным основанием для введения против нее санкций. Особые отношения с Россией — причина того, что в развязываемых ею конфликтах Иерусалим предпочитает соблюдать нейтралитет, а по операции в Сирии даже координирует свои действия с российскими военными.

Хотя связь нестабильности в ближневосточном регионе с участием России в сирийском конфликте очевидна, ожидать от Израиля резкой смены политики в отношении Москвы вряд ли стоит. Равно как и помощи с его стороны Украине в военно-технических вопросах. Они с готовностью поделятся опытом жизни в условиях постоянной военной угрозы, исходящей от соседа, но этим поддержка, скорее всего, и ограничится. Внедрять их советы и выстраивать систему обороны и безопасности по израильскому образцу с параллельным масштабным реформированием других сфер украинцам придется самостоятельно. Задекларированное Президентом "Украина выстоит и станет сильнее" предстоит реализовать, прежде всего, своими силами.

фото: @poroshenko